【武漢肺炎】土耳其停飛武漢至伊斯坦堡航班　朝鮮禁外地人入境

隨着新型冠狀病毒造成的「武漢肺炎」疫情迅速擴散，世界多國宣布加強邊境控制，其中土耳其停飛武漢至伊斯坦堡航班，朝鮮禁止旅居外地的朝鮮人和外國人入境。

1月21日，美國西雅圖機場開始嚴查在中國及其周邊國家爆發的新型冠狀病毒。（AP）

中國央視引述土耳其衛生部報道，針對新型冠狀病毒引發的肺炎疫情，土耳其已暫停武漢飛往伊斯坦堡的航班。

韓聯社1月23日亦報道，朝鮮高麗航空已經禁止包括中國人在內的外國人和旅居外地的朝鮮居民搭乘從北京飛往平壤的航班。北京首都國際機場本來是從中國進入朝鮮首都平壤的必經之路。

報道稱，朝方甚至禁止朝鮮人購買高麗航空機票回國。至於在中國經營赴朝旅遊的旅行社已經接到官方通報，22日起禁止中國遊客入境。往來朝中的火車、輪船和通關也將受限制，令中朝交流迅速萎縮。

為何朝鮮迅速禁止外地人入境？

報道提到，長期的國際制裁使朝鮮嚴重缺乏醫藥品，一旦疫情流入，情況很有可能失控。在2003年沙士（SARS）肆虐時，朝鮮同樣切斷平壤至北京航線，甚至暫時關閉新義州海關，結果當地「平安脱險」，成為未受SARS任何影響的極少數亞洲國家。

目前，泰國、美國、印尼、韓國、法國、英國、菲律賓、澳洲等加強對來自中國的旅客的檢疫力度，並對出現發熱或其他疑似不明原因病毒性肺炎症狀的旅客隔離治療。

中國外交部領事司23日發佈聲明，提醒近期有出國計劃的中國公民提前了解目的地國有關入境檢疫措施，根據自身健康狀況合理安排出行。

在日本政府方面，首相安倍晉三1月24日在官邸召開相關閣僚會議，並發出指示稱，要進一步徹底採取邊境口岸對策，完善檢查情況，向國民提供迅速、準確的信息，確保當地日本人安全。