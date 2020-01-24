【中美貿易談判】李顯龍：兩國皆需調整才能達成持久的次階段協議

新加坡總理李顯龍在達沃斯出席世界經濟論壇年會期間接受美媒專訪時指出，中美皆需「根本調整」方能達成持久性的第二階段貿易協議。

彭博社1月24日報道，李顯龍在採訪中提到中美若願達成持久且惠及全世界的第二階段貿易協議，雙方都需要做出「相當根本性」的調整。

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李顯龍稱，美國需要決定，到底是要創建規則以允許「最佳人選」勝出，還是只有美國能成為第一。「美國優先的意思是，盡全力為美國爭取最好」，「那麼是在一個有其他國家也發展得不錯的世界裏繁榮，還是在一個備受困擾的世界裏當大國，哪個情況才是最好？我不確定第二個選項是非常好的回答。」

中國則需要決定，中國是不是要成為國際事務中一個「具建設性的參與者」，並且接受「一些其他國家在較弱小時能接受的規則，現在必須重新檢視和談判。」

在採訪中，李顯龍直言「要中美兩國同意且自願地從一個他們認為還能再支撐一陣的位置中後撤，並不是這麼容易」，但如果兩國能做出調整，「雙方達成一個穩定、並且對世界有建設性意義的臨時性協議（modus vivendi），就有一些可能。」

談到中國華為的問題，李顯龍重申新加坡並未「封殺華為」，但會根據運營需求來評估使用什麼設備。不同國家對華為有不同觀點，不代表美國的影響力下降。

李顯龍還證實將在3月14日與其他東盟國家首腦一起，在拉斯維加斯與美國總統特朗普（Donald Trump）會談。

至於東盟與中國談判了多年的南海行為準則，李顯龍坦言達成協議並不容易。「我們還在努力，協商過程也取得了一些進展，我想我們保持對話和為此努力，還是好過放棄談判、直接兵戎相見。」