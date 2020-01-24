歐洲理事會和歐盟委員會主席簽署英國脱歐協議

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歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）1月24日簽署《英國脱歐協議》。

米歇爾在Twitter發布消息稱「變化不可逆轉但友誼長存。我們開始了作為夥伴、盟友的新篇章。」他又指「期待一同譜寫這新的一頁。」

歐洲議會憲法委員會（European Parliament's Constitutional Affairs Committee）在1月23日批准了《英國脱歐協議》。歐盟全部成員國預計下週通過協議。預定「分手」日期是2020年1月31日。

英國首相詹森（Boris Johnson）1月23日發推特說，協議當天“獲得女王批准、通過立法。”詹森2019年7月24日上任許諾“將如期脫歐”，半年後12月12日舉行提前大選，成功換血眾議院，為保守黨贏得1987年柴契爾（Margaret Thatcher）勝選之後32年來，保守黨在大選中的最大勝利，即奪回絕對多數席位。一舉確保協議綠燈，結束英國脫歐窘境。

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