美國防部傳反對限制華為　埃斯珀稱須慮及在美企產生效應

美媒24日報道稱美商務部因國防部反對，撤回進一步限制華為的提議。國防部長埃斯珀（Mark Esper）24日在華盛頓回應有關報道時未有提到華為，但他指出這類議題從不是「非黑即白」，必須考慮到在美國企業產生的二、三級效應。

美國《華爾街日報》24日報道指商務部撤回收緊對華為限制的提議，是因為遭到國防部的反對。國防部長埃斯珀24日在華盛頓戰略與國際問題研究中心發表講話，他在場邊回應記者提問，稱部門間對提議改變條例的討論經常會有“來來回回”。（Reuters）

《華爾街日報》24日引述消息人士報道，美國國防部擔憂若美國企業不能再供貨予華為，將令它們損失一個重要的收入來源，繼而可能導致研究經費的下降，不利於美國企業的技術競爭力。

埃斯珀24日在位於華盛頓的美國戰略與國際問題研究中心（Center for Strategic and International Studies，CSIS）發表講話。他在回應有關報道時指出，這類議題從不是「非黑即白」，但有關限制通常必須考慮到對美國企業的「次級及三級效應」。他續稱：「我們必須意識到去支持那些（科技）公司的供應鏈及創新者。這是我們必須做到的平衡。」

有關報道提到，商務部撤回之前提議限制美國企業通過海外機構向華為供貨的措施，原因是遇到國防部的反對，而財政部對此也提出反對。埃斯珀回應時並無點名提及華為，但指部門間有關擬規則改變的討論，經常會有「來來回回」。



美國財政部未有回應彭博社有關置評的要求。華為發言人曼夫雷多（Rob Manfredo）亦拒絕予以評論。