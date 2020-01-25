【武漢肺炎】德國專家欲攜抗病毒化合物赴武漢　擬在中國測試

現時身在中國的德國呂貝克大學結構生物學家希爾根菲爾德（Rolf Hilgenfeld）指出，他想前往已被「封城」的武漢，測試手上曾用於治療動物的抗病毒化合物，能否在已感染人類的武漢肺炎病毒中奏效。

他在接受《自然》期刊網站訪問時指出，一個電視聯絡他後發布一則新聞，在標題上放了一個問號，表示懷疑他能不能拯救武漢的人。他說這種說法是斷章取義，並稱其手上的化合物是不成熟的：「我正在嘗試糾正。」

1月23日，中國武漢市火車站嚴查新型冠狀病毒。（AP）

《自然》期刊網站1月24日刊出希爾根菲爾德的訪問。他說希望進入武漢，與當地研究人員一同在動物身上測試新型冠狀病毒對2種化合物的反應。他說如果武漢機場下周不開，他會將化合物用快遞送往當地。

他說在早期階段，候選藥物未準備好用在人類身上，但他想在動物身上進行測試，目的是為未來的冠狀病毒疫情爆發研製新療法。

希爾根菲爾德表示手上有2種化合物，正在尋找可與他合作的、持有病毒的人。他說他的團隊剛準備好在感染中東呼吸綜合症（MERS）的老鼠模式做測試。那些測試應在未來2周開始。他說自己帶到中國的，是團隊準備用來進行老鼠MERS實驗的抗病毒化合物。

他說團隊在細胞培養（cell culture）過程中團隊知道抗病毒化合物能有效對抗嚴重急性呼吸系統綜合症（Severe Acute Respiratory syndrome，SARS）及MERS。化合物已在小鼠身上測試。他說：「我知知道它們是安全的，但它們不是藥，不是非常進階的。它們從未在人體上進行測試。」

當他被問及中國是否有一個「老鼠模式」供其進行測試時，他說老鼠對MERS及SARS都不會反應，因為人與鼠的ACE2受體（receptor）有一個地方不同：「您得一隻老鼠進行改造，讓牠有人類版本的ACE2受體，以及刪除老鼠版本的。」