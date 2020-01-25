【武漢肺炎】日本確診第3宗　病人上周入境　21日發燒23日求醫

日本厚生勞動省1月25日確認該國有第三個武漢肺炎確診個案。部門稱受感染的女子年約30歲，住在中國武漢。她18日抵達日本旅遊。她入境之後不久出現發燒及咳嗽等症狀，25日被確診為由新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」個案。

她入境時沒有症狀，21日晚上發燒及咳嗽，23日在東京到一醫療機構求診，至25日確診為新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」個案。

根據她的說法，自己並沒有到過武漢的海鮮市場。當局亦尚未發現她在中國有與患者接觸。此外她自稱在過去行動期間有配戴口罩。

日本1月25日確認第三個武漢肺炎確診個案。圖為25日東京銀座不少行人都有配戴口罩。（AFP）

第二宗：抵日前已發燒厚生勞動省1月24日表示，當地出現第二宗確診病例。患者是一名年約40歲來自武漢的男子，曾到東京觀光，之後接受留院觀察。他在19日抵達日本。

他在22日通報自己的情況，稱在抵達日本前已發燒數天，但稱自己的情況在抵達日本後已穩定。他現時身處東京一間醫院接受治療。

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第一宗：已康復出院

日本傳媒1月16日報道，當地證實首案新型冠狀病毒的感染個案，該名男患者曾經到過武漢，現已康復出院。

日本放送協會（NHK）16日報道，厚生勞動省指一名住在神奈川縣的中國籍男子從過武漢市返回日本後，出現肺炎病癥，經國立傳染病研究所（NIID）化驗後，證實患者對新型肺炎呈陽性反應，是日本國內首宗確診個案。

共同社提到，該名中國籍男子年約30多歲，1月3日在武漢出現發燒癥狀，6日返回日本，並於10日入院接受治療，15日康復出院。厚生勞動省指，該名男患者在武漢期間沒有到過海鮮市場，認為他可能曾與其他患者接觸。

日刺外務省提升針對中國湖北省（省會為武漢市）的傳染病危險提醒級別，上調至第3級，即建議國民暫勿前往。

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