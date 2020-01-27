阿富汗神秘空難　飛機墜落塔利班「地盤」　83人生死未卜

阿富汗中部加茲尼省（Ghazni）山區由極端組織塔利班控制，1月27日有一架飛機1月27日在該區墜毀。迄今未知機上83人的情況。 俄羅斯衛星網及路透社同日較早時有報道指，在德雅克地區（Deh Yak）墜毀的客機屬阿里亞納航空公司（Ariana Afghan Airlines）所有，惟路透社同日引述兩名加茲尼省官員稱，飛機看來是屬一間外國公司，不是阿富汗政府持有的阿里亞納航空公司。

阿富汗Ariana News報道，班機上有83人。



塔利班組織發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）稱組織正在查核有關飛機墜毀的報道。他對英國廣播公司（BBC）說，組織還未找到出事客機。

阿富汗私營的黎明新聞頻道（TOLOnews）引述加尼茲省長Wahidullah Kaleemzai稱：「沒有傷亡數字與航空公司名稱的確實訊息。」有關飛機由哪家公司或政府持有，情況撲朔迷離。

路透社報道指，3名阿富汗官員稱出事飛機由阿里亞納航空公司營運，但該公司行政總裁Mirwais Mirzakwal否認那些報道。他對路透社說，2班由該公司營運的航班都安全，所以出事客機非該公司所有。↓↓↓下圖為飛機墜毀現場，阿富汗中部加茲尼省德雅克地區：

飛機是軍用或商用 眾說紛紜阿富汗民航局亦否認（Civil Aviation Authority）出事客機是商用飛機。

伊拉克國營媒體播出聲稱是出事客機的片段，並在報道中猜測它是屬於美國空軍的。路透社在27日的報道中指出，喀布爾一名高級國防部人員表示，沒有美軍或北約飛機墜摧毀。



半島電視台記者Zein Basravi在喀布爾報道稱，加茲尼省長發言人說，根據他們身在當地人員，墜落的飛機不是阿富汗的飛機，所以猜測這不是之前很多人認為的、屬於阿里亞納航空公司的班機。

Zein Basravi說：「我們知道阿富汗安全部隊已在現場，從目擊者口中得知，機上所有乘客已死。那裏沒有生還者。在這個階段，僅機師的屍體能讓人辨認得到。」