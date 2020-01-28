阿富汗神秘空難極端組織認責　塔利班稱擊落美中情局飛機

阿富汗武裝組織塔利班發言人穆賈希德 （Zabihullah Mujahid）宣稱，1月27日在阿富汗中部加茲尼省（Ghazni）墜毀的飛機是他們擊落的。 組織在網上發布的聲明指出：「美國入侵者的飛機已被擊落，很多官兵被殺。」

阿富汗中部加茲尼省山區由極端組織塔利班控制，一架飛機27日在德雅克地區（Deh Yak）墜毀。迄今機上人數以及情況尚未確認。

商業內幕（Business Insider）網站28日引述當地媒體報道，空難中有6人死亡。當地一名記者Tariq Ghazniwal告訴美聯社說，他抵達墜機現場時看到2具屍體在機身旁邊。

穆賈希德說機上所有人已罹難，當中包括高級官員。他也說機上有美國中央情報局（CIA）高級官員。然而這種說法尚未得到阿富汗或美國的確認。

穆賈希德接受英國《衛報》訪問時說，擊落飛機不影響有關美軍撤出阿富汗的談判：「（塔利班與美國）仍未達成協議，而美國也在繼續他們的襲擊。」

↓↓↓圖為發生墜機事件的阿富汗德雅克地區：

有關空難的消息相當混亂。路透社報曾引述3名阿富汗官員稱出事飛機由阿里亞納航空公司營運，但該公司行政總裁Mirwais Mirzakwal否認那些報道。他對路透社說，2班由該公司營運的航班都安全，所以出事客機非該公司所有。

阿富汗民航局亦否認（Civil Aviation Authority）出事客機是商用飛機。

伊拉克國營媒體播出聲稱是出事客機的片段，並在報道中猜測它是屬於美國空軍的。影片顯示燒焦的機身上有美國空軍徽章，亦顯示它是有「空中WiFi」之稱的E-11空中通訊飛機，但外界暫未能確認的影片真偽。

惟路透社在27日的報道中指出，喀布爾一名高級國防部人員表示，沒有美軍或北約飛機墜摧毀。美軍27日表示，正在調查有關在塔利班控制地區的墜機報告。