【武漢肺炎】美國正式回應事件　對抗「嚴重威脅」舉措揭曉

華盛頓正式對中國武漢肺炎事件表態，美國健康相關部門集體召開新聞發佈會，強調「嚴重威脅」、宣布舉措。

美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）消息稱，美國衛生部長艾薩（Alex Azar）2020年1月28日上午11時15分在華盛頓召開主題發佈會，代表美國正式對中國武漢肺炎疫情表態。他說，中國武漢肺炎「可能是很嚴重的公眾安全威脅。」美國總統特朗普（Donald Trump）政府將擴大檢驗、檢疫武漢肺炎的機場數量，從5家增加到20家。

艾薩說：「我們一直在為情況惡化做準備，美國人不應該為安全擔心。目前的風險，一部分來自對新型病毒不瞭解。但我們的準備工作、應急反應工作不會止步。」

美國疾病控制防禦中心總監雷德菲爾德（Robert Redfield）以及國家免疫呼吸系統疾病中心總監、國家過敏傳染疾病協會代表均出席發佈會，將陸續發言。

2018年5月18日白宮玫瑰園，艾薩（左）聆聽特朗普發表處方藥降價講話。（Reuters）

與美國官方宣傳相比，特朗普1月27日的Twitter避重就輕，他說：「我們正就這種病毒與中國保持密切聯繫。美國境內報道的病例很少，但被密切監視。我們已向中國和習近平主席表示願意提供任何必要幫助。我們的專家非常優秀。」副總統彭斯（Mike Pence）當天在白宮行政大樓舉辦的春節賀年活動講話稱：「我們已經準備好幫助在中國的人對抗冠狀病毒。」

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