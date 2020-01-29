【武漢肺炎】戴口罩文化差異　美加專家怕民眾不當使用易感染

中國武漢爆發的新型冠狀病毒引發的肺炎疫情仍在擴散，美國和加拿大都出現了病例，但是與中國方面的做法相反，美加專家卻不建議本國民眾佩戴口罩。

加拿大安大略省衛生部首席醫療官威廉斯（David William）1月28日在記者會上表示，官方不推薦普通民眾佩戴口罩抵抗新型冠狀病毒，因為醫療口罩必須用嚴謹的方式佩戴，普通民眾如使用不當，手部接觸口罩後又接觸臉和嘴巴，更易受到感染。

威廉斯說：「在流感季節，我們慣常的做法是不推薦群眾在公眾場合戴口罩。不過我知道，在有些文化和社會裏，人們喜歡這樣做。」

他還指出，戴口罩引發的一個問題就是，人們戴着口罩，然後用手接觸各種東西，用手接觸口罩，然後又做摸嘴巴之類的事。

他強調，戴口罩可能會給你一些心理安慰，但是如果你想真正隔離病毒，就不要用手接觸你的臉和嘴，這更加重要。

他還表示，口罩可能並沒有定時清理，口罩內的環境反而令細菌更適宜生存。

與此同時，據美國有線新聞網絡（CNN）1月28日報道，醫用口罩是抵禦某些病毒的基本手段，在衛生官員懷疑病毒廣泛傳播的社區，戴口罩可能會有所幫助。

但是流行疾病專家、加州大學三藩市分校的實驗室醫學教授Charles Chiu說，目前，沒有證據表明戴口罩有助於預防感染。在美國也沒有必要戴醫學口罩或者N95型口罩。

他又指，不建議那些沒有直接暴露於病毒之中，以及最近沒有去過中國的美國人購買口罩。