【彈劾特朗普】特朗普律師結束陳詞　共和黨對傳召證人猶豫未決

美國參議院繼續審理針對總統特朗普（Donald Trump）的彈劾案。特朗普律師團隊1月28日結束開案陳詞，促請盡快宣布特朗普無罪。參議院目前尚未決定會否傳召前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）等證人作供。

美國參議院繼續審理針對總統特朗普的彈劾案。（美聯社）

特朗普的律師團隊形容「是時候讓事情結束」，試圖說服共和黨參議員指總統要求烏克蘭調查拜登（Joe Biden）是正確的，同時有權扣起軍事援助。

對於博爾頓新書掀起的爭議，特朗普的律師塞庫洛（Jay Sekulow）表示，不能因為無根據的指控彈劾總統。另一名律師德肖維茨（Alan Dershowitz）則指，即使博爾頓所言屬實，也不構成可遭彈劾的罪行。

共和黨參議員其後舉行閉門會議，商討是否同意傳召證人，但未有得出結果。部份傳媒報道，參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）於會上表示，未有足夠票數阻止民主黨傳召證人，因為部份共和黨參議員仍未表態。其他共和黨人透露，31日前都不會得出決定。

參議院現時由共和黨掌控，100名參議員中有53名來自共和黨。如果民主黨要成功傳召證人，就必須得到最少4名共和黨參議員倒戈。