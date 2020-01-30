【武漢肺炎・日本】撤僑包機3人「中招」　其中2人無徵狀

日本厚生勞動省30日公布，乘坐日本政府派出的全日空包機、在29日從中國返日的僑民中，3人檢出感染新型冠狀病毒。其中2人沒有出現症狀，但檢測呈陽性。這是日本首次無症狀者確診感染。

日本1月28日再多兩人確診，其中一人曾接載武漢旅客，屬當地首宗人傳人個案。

除此之外，機上206人當中有2人拒絕接受檢查，拒絕隔離要求直接回家。日本放送協會（NHK）報道，2人已由檢疫人員送回家中。當局預定在未來繼續根蹤兩人的健康狀況。

圖為1月29日一輛旅遊巴載着一些日本僑民抵達東京國立國際醫療研究中心醫院。（AP）

日本官方1月29日晚上表示，當地再多一個確診病例，是一名大阪女性居民，她是1月28日證實染病巴士司機的跟車導遊，日前同車帶過武漢旅行團。當地確診個案增至8宗。

日本厚生勞動省之前在1月28日證實多兩宗確診個案，其中一名男患者並沒到過武漢，厚生勞動大臣加藤勝厚指，這名患者為60多歲居於奈良縣的巴士司機，1月期間曾兩度接載來自武漢的旅客，其中一次是12日在東京接載武漢旅行團。該名男子於14日出現咳嗽和關節痛症狀，17日在奈良的醫療機構求診，經過檢查和觀察後並沒有異常，因而獲准出院，但他及後情況惡化，25日再到當地醫院檢查，最終在28日確診。

至於另一名患者則是一名40多歲住在武漢的男子，他在26日到愛知縣的診所接受治療，之後證實感染新型冠狀病毒。目前日本共有6人證實感染新型冠狀病毒，而該名巴士司機則是當地首位沒到過武漢而染病的個案。