杜特爾特禁內閣成員赴美與會　直言「降低」與華府長期盟友關係

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）1月29日表示，無限期禁止內閣成員赴美出席任何官方活動。他將此舉比作抵制（boycott）。

杜特爾特說，內閣官員將無限期被禁前往美國，他並說他就是在「降低」（tone down）馬尼拉與其長期盟友的關係。

他稱自己將不會出席今年3月4日在美國拉斯維加斯舉行的「東盟—美國領導人峰會」。他解釋說這是基於「策略、地緣政治考量」而做的決定。他說不會有菲律賓官員代表他出席峰會。

杜特爾特還表示，他此前還決定將與美國終止兩國在1998年簽署的《來訪部隊協議》（Visiting forces agreement）。他說，促使他作出這個決定的原因很多，而美國參議員計劃阻止菲律賓官員前往美國是問題的根本所在。

今日俄羅斯1月25日報道，杜特爾特23日晚上發表公開演講稱，如果美國在1個月時間內不撤銷菲律賓參議員德拉羅薩（Ronald dela Rosa）的簽證限制。德拉羅薩曾任該國警察總長，任內執行杜特爾特「鐵腕掃毒」命令。

美國在2019年12月通過的2020年度財政預算案正式宣布對菲律賓展開制裁，制裁範圍直指杜特爾特和他的核心團隊。並正式打響了對菲律賓制裁的第一槍，宣布取消對德拉羅薩的簽證。

菲律賓《世界日報》24日稱，美國此舉徹底激怒杜特爾特，他23日下達命令，宣布開啟終止《來訪部隊協議》的進程。