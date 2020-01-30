【武漢肺炎・各國措施】俄羅斯關閉遠東邊境　停發電子簽證

武漢新型冠狀病毒感染個案持續增加，29日中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1,737例，其中西藏出現第一宗確診病例，新增重症病例131例，新增死亡病例38例（湖北37例、四川1例），新增治癒出院病例21例，新增疑似病例4,148例。 各國紛紛採取措施阻止疫情「進口」，並撤走其滯留在武漢及湖北地區的僑民。其中日本第二班包機30日已飛抵東京。 續有航空公司如美國聯合航空（United Airlines）及加拿大航空（Air Canada）決定暫停所有直航北京及上海航班。英航（British Airways）已暫停往返中國的所有直航客機航班。 本文將持續更新各地應對疫情的消息。

捷克停發簽證

捷通社引述外交部長佩特日切克（Tomas Petricek）報道，已經暫停向中國公民發出簽證。

俄羅斯停發電子簽證

俄羅斯外交部稱為應對疫情，自30日起停止向中國公民發出電子簽證。總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）同時下令關閉遠東邊境，防止疫情蔓延。

政府29日稱，自1月31日起限制俄中鐵路聯繫，僅有莫斯科及北京的列車班次繼續營運。

一直沒有確診個案的西藏自治區亦出現第一個確診個案。這代表中國31個省市區已是全部都有確診個案。圖為2019年8月20日西藏自治區昌都一個文化慶祝活動中，身穿藏族服飾的舞蹈員在一個印有慶祝中國建國70周年字樣的標誌前跳舞。（Reuters）

英國：英航取消前往中國航班

路透社報道，英航（British Airways）宣布即時取消所有來往中國的航班。公司向受影響旅客致歉，稱乘客及機組人員的安全是優先考慮。網站顯示，目前至整個2月都沒有安排來往中國的直航班次。

英航在公布有關決定前，網站已經暫停出售前往北京和上海的直航機票，直到三月為止。

圖為1月30日第二班接載日本僑民從中國武漢市返回日本的包機在東京羽田機場降落後，一輛救護車載着部分乘客離開機場。（Reuters）

日本第二班包機返國

日本厚生勞動省1月30日表示，政府派出第二班載有210名僑民的包機，30日早上從中國武漢飛抵東京羽田機場，僑民接受檢疫後，結果多人出現咳嗽等症狀。

日本政府派的第一班全日空包機29日自武漢回國，這批日僑中有3人檢測出感染新型冠狀病毒。其中2人沒有出現症狀，但檢測呈陽性。這是日本首次無症狀者確診感染。

另外，全日空自23日起停飛來往東京成田至武漢航班，該公司29日下午決定，延長停飛令至3月1日為止。