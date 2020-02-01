英媒：歐美就5G應用達成共識 但美方核心要求未得滿足

歐盟工業政策負責人蒂埃裏•布雷頓（Thierry Breton）1月31日通過社交媒體對美方就歐盟發表的5G安全準則持有的肯定態度表示歡迎，但美方核心要求仍未得到滿足。

未來歐盟將對中國電信業巨頭華為採取有限限制性手段。（Reuters）

據英國路透社當地時間1月31日報道，歐盟工業政策負責人蒂埃裏•布雷頓當天在社交媒體推特（Twitter）上表示，他對美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）對歐盟發佈的5G安全準則持有的肯定態度表示歡迎，但對此有分析認為，此舉顯示出歐盟對中國電信業巨頭華為所持有的立場並未發生任何改變。

報道指出，此前美方出於國家安全考慮曾要求歐盟向華為實施全面禁令，而根據歐盟29日發佈的5G技術安全準則內容顯示，歐盟並未提出要將華為完全排斥在該組織成員國5G網絡建設以外，因此這表示歐盟試圖通過此舉同時與美中雙方保持良好關係。

另一方面，未來華為可能會被排斥在歐洲5G網絡核心部分之外，而替代它的將是歐洲本土電信設備廠商愛立信（Ericsson）與諾基亞（Nokia），對此布雷頓稱這是關於安全部署5G網絡的一種「志同道合的」方法並且會帶來「巨大」商機，而這與即將脱離歐盟的英國所持有的態度相似。

據了解，英國國家安全委員會1月28日決定未來英國在5G網絡建設中將「有限度地」使用華為提供的技術，即將華為設備排斥在5G網絡中的核心「敏感」部分以外，該部分包括覆蓋軍事基地以及核設施等重要設施的5G網絡。

對此華為副總裁張建崗當天表示，英國政府這一決定未來將使英國獲得全球領先技術並確保英國市場擁有競爭力，華為將根據該決定向英國提供更加先進、安全和高性價比的電信基礎設施，以滿足其未來的發展要求。

另一方面，美國國務卿蓬佩奧1月30日曾發佈聲明稱，他對歐盟提出的5G安全準則表示歡迎，因為該準則要求歐盟成員國評估設備供應商的風險狀況並以此對高風險的供應商實施相關限制，但他同時指出，美方不認為將「不受信任的」供應商採取有限限制性手段能夠降低其構成的風險，因為未來5G網絡的所有部分都應該被認為是關鍵的基礎建設，每個國家都應該對此採取措施。