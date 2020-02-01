彈劾特朗普審訊美參議院2月5日表決　幾近篤定宣告美總統無罪

負責審理美國總統特朗普（Donald Trump）彈劾案的美國參議院在1月31日否決一項取證動議。參院多數派領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）將可加快推動就2個彈劾條款表決，讓特朗普更快被該院宣告無罪。

美國參議院會在2月3日上午11時（香港時間2月4日凌晨零時）進行總統彈劾案結案陳詞，並於2月5日下午4時（香港時間2月6日早上5時）就彈劾條文最終表決，確定在彈劾審判中是否宣告特朗普無罪。由於共和黨人在參院佔多數，特朗普差不多篤定將獲判無罪。

共和黨籍的美國參議院多數派領袖麥康奈爾料將加快表決程序，讓參院盡快宣告美國總統特朗普無罪。圖為1月31日麥康奈爾於會議小息期間從會議室步出。（Reuters）

民主黨人在取證動議的表決中有4名共和黨人會投向他們的陣營。最終表決結果為51票反對、49票贊成。2名共和黨人「倒戈」還是無助扭轉形勢，民主黨未能獲得足夠票數致動議通過。這意味參院在審訊階段將不會傳召證人以及調閱文件。

共和黨人認為眾院在彈劾調查期間已傳喚夠多證人，參院只負責審訊，故不應再浪費時間傳召證人。民主黨人則指控特朗普政府一直阻撓前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）及白宮署理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）等關鍵人物作證，參議院有必要聽取他們的證詞。

共和黨高層一直推動在不傳召新證人及新證據下盡快審訊，他們不想如民主黨人所願，讓一些涉及「通烏門」的關鍵證人來到參院作證，尤其是最近出版新書的博爾頓。他倘作供，會對其前上司特朗普相當不利。

有聲音認為博爾頓手上有特朗普2019年施壓烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）政府去調查特朗普政敵、美前副總統拜登（Joe Biden）涉不法行的資料。特朗普擬在11月總統大選尋求連任，而拜登則在競逐民主黨總統候選人提名資格，其支持度領先其他對手。他有望代表民主黨迎戰特朗普。