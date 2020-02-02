【武漢肺炎】達美航空提早取消前往中國航班　俄國暫停對華簽證

新型冠狀病毒疫情未有緩和迹象，全球多個紛紛取消來往中國的航班，美國達美航空（Delta Air Lines）2月1日宣布提早取消航班，而印度靛藍航空（IndiGo）亦有類似措施。

武漢肺炎：達美航空決定提早暫停來往中國的航班。（Reuters）

達美航空原本計劃在2月6日取消中國航班，但該公司1日指最後一班前往中國的班機會在當地時間1日離開，而2日則會有最後一班客機從中國起飛。

除了達美航空外，美國航空（American Airlines）及聯合航空（United Airlines）亦已經決定暫停中國航線。

印度報業托拉斯日報（Press Trust of India，PTI）同日報道，靛藍航空表示會停飛6至25日之間來訪加爾各答（Kolkata）至廣州的航班。該公司在1月30日亦宣布自2月1日起取消成都航線，直至20日為止。

俄羅斯衛星通訊社指，莫斯科政府1日起暫停批准中國旅行團免簽證入境，以及對中國公民的工作簽證，並已經通知北京方面，指這只是臨時安排。

另外，有超過100名德國公民從武漢乘坐包機返回法蘭克福（Frankfurt），經初步檢測後暫時未有人出現感染症狀，但他們須接受為期兩周的隔離觀察。衛生部長施潘（Jens Spahn）強調採取措施確保沒宥人受到感染，並憂慮網上社交平台流傳的陰謀論會引起社會不安。