【武漢肺炎】疫情打擊業務　國際企業憂心忡忡

德國媒體刊文指出，除中美貿易戰之外，新型冠狀病毒引發的肺炎疫情也為全球經濟帶來風險。包括蘋果公司（Apple Inc.）在內的國際大公司正在為供應鏈中斷做準備。

據德國之聲2月1日報道，在中國迅速擴散的新冠病毒疫情將繼續對國際股市產生影響，因為投資者以及政治決策者做出的預測都顯示，類似SARS的病毒是全球經濟面臨的風險。

雖然多個國家報告有確診病例，但絕大多數病例是在中國。由該病毒引起的肺炎最早在湖北省首府武漢被確診。（AP）

目前病疫對供應鏈的影響還相對有限，因為許多工廠因為春節放假而關門，但愈多人擔心，工廠關門的時間會超過預期。新冠病毒是許多公司盈利電話會議上的主要話題之一。

據消費者新聞與商業頻道（CNBC）利用美國金融數據和軟件公司FactSet的服務進行篩檢，指出本周進行財務報告電話會議的公司中，包括蘋果公司、星巴克及麥當勞等27間公司提及「病毒」或者「冠狀病毒。

1月28日，蘋果公司第一季收入按年升9%創該公司紀錄，同時，其下一季的業績指引預測區間亦較典型為闊。行政總裁庫克（Tim Cook）指這個改變是緣於致命冠狀病毒引致的不確定因素。

由於疫情不斷惡化，多個國家已經開始撤離在武漢的僑民。圖為一架從中國武漢撤離的斯里蘭卡學生乘坐的客機降落在斯里蘭卡的機場，斯里蘭卡醫護人員身着防護服，正在進行消毒。（AP）

此外，預計特斯拉（Tesla）在上海的新廠將推遲復工。日本豐田決定將在中國工廠的假期延長。麥當勞和星巴克已數百家分店停業。瑞典的宜家家居稱，直到有新規定前，在華所有30家分店均暫時停止營業。德國漢莎航空公司、英國航空公司、加拿大航空公司以及多家美國航空公司均取消來往中國的航班。

許多分析家將本次新冠病毒病疫同2002/2003爆發的SARS病疫進行比較。18年前的那場傳染疾病奪約800人的生命，全球範圍內的經濟損失高達330億美元，或全球本地生產總值的0.1%。

也有分析認為，本次新冠病毒對世界經濟的影響會大於SARS，因為目前的中國在世界經濟中的佔比要比那時大得多。