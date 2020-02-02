拉麵竟由樹上生出來？　日本網友睹中美洲「拉麵植物」高呼好想食

拉麵一般被認為是原產自中國，然而，真正讓拉麵享譽世界的卻是日本。日本拉麵在全世界頗負盛名，也發展出了家系、泡系、二郎系等多種派別；而台裔移民在日本發明的泡麵，也在當地發揚光大，成為日本人的日常飲食之一。然而最近，Twitter上卻有日本網友發現，居然有拉麵「從樹上生出來」，引起了廣大討論。

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日本東京一家拉麵店Mannish在Twitter上貼文註解寫道：「這是世界上最像拉麵的植物」。仔細一看，可以發現這種植物外觀類似栗米，但是花苞中卻有着如同拉麵一般的花穗。見多識廣的網友們馬上就指出，這是原產於中美洲墨西哥至哥倫比亞一帶的「巴拿馬草」，雖然長得像栗米，但是跟栗米關係不大。巴拿馬草的葉子是製作巴拿馬帽的原料，花的部分則是雌蕊和雄蕊以螺旋狀排列，形成稠密的穗狀花序，因此狀似麵條。

網友們看了照片也紛紛大呼：「好想吃拉麵啊！」、「很像是漫畫『美食獵人』中會出現的食物」，也有網友笑稱，巴拿馬草的花穗掉下來之後，看起來有某種落寞武士的感覺。

除了巴拿馬草以外，也有網友聯想到其他像麵食的奇特動植物。有網友就提出，海兔（海蛞蝓）的蛋也長得非常像麵條，甚至還有「海素麵」的別稱；而另外一名網友則指，原產於美洲的南瓜品種「金絲瓜」，其果實切開之後的纖維不只看起來像麵條，甚至也可以料理食用；除此之外，也有網友提起原產於南太平洋與東南亞一帶的「麵包樹」果實，烘烤之後會產生麵包的香味、吃起來也有麵包的口感，一個果實最多可以提供一家五口果腹。

有網友就提出，海兔（海蛞蝓）的蛋也長得非常像麵條，甚至還有「海素麵」的別稱（Twitter@Masahiro Suzuki）

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