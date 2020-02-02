【武漢肺炎】一周建成　「火神山醫院」成為國際焦點

火漢火神山醫院在2月2日正式交付，準備在翌日接收病人，以舒緩緊張的醫院床位。這間動用舉國人力資源，只花約一周就峻工的醫院吸引了不少外媒注意、連日報道。

圖為新華社發布火神山醫院建築地盤的圖片，來到2月1日，醫院已建造得差不多可供醫護人員進駐。（AP）

《華爾街日報》圖文並茂的介紹醫院每個組合房的設計。（華爾街日報網頁截圖）

武漢新型冠狀病毒肺炎病情持續擴大，重災區武漢為解決醫院床位不足問題，正在建造兩間臨時醫院用作接收以及醫治病人之用。其中火神山醫院在2月2日正式交付，醫院佔地2.5萬平方米，可提供1000個床位。

雷神山醫院1月25日開始動工，預計2月5日完工。

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醫院的建造過程經網上直播，多間外媒均有報道。《華爾街日報》更使用圖文解說，說明它的地基建間隔和建造模式。

英國廣播公司（BBC）以圖片介紹醫院建造過程，並引述美國外交關係委員會，全球衛生問題高級研究員黃延中表示，中國能夠善用從上而下的指令政策，令建築工程以非常快的速度進行，是西方國家所難以想像。

BBC亦特別報道了網上直播和中國網民為工作車起花名和打氣的趣事。（BBC網頁截圖）

《韓國日報》亦引述美國新聞石英財經網（Quartz）的報導，指醫院因節省考察及諮詢工作，在不考慮未來長期使用下，能快速動工並完成。

日本網媒J-Cast特別報道了中國湖北省及武漢網民因無法自由外出，百無聊賴在網上看醫院建造直播的趣事。以日語介紹中國網民為直播中各種事物命名，如「白居易」、「吳三桂」、「嘔泥醬」等的渾號。

eruonews.com引述中國國營媒體報道，觀看建造工程直播的次數多達4000萬。在觀眾心目中，有份參選建築工程的工人都成為明星。

這並非中國第一次在如此短的時間內建成一所醫院。2003年小湯山醫院在僅7天內完工，用於醫治「嚴重急性呼吸系統綜合症」（SARS，俗稱「沙士」）病人。如今這個設施仍然存在，中國政府部門正在考慮予以重開。