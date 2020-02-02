美卿26年來首訪明斯克：可100%供應白羅斯所需油氣

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，如白羅斯（Belarus）有需要，華府可向該國供應所需100%的石油及天然氣。白羅斯與俄羅斯無法就2020年石油供應合約達成協議，雙方出現爭議。蓬佩奧近日首度訪問白羅斯並做出如此建議，被視為美國有意趁此機會拉攏白羅斯。

蓬佩奧2月1日訪問白羅斯首都明斯克（Minsk）。此行是自1994年後首次有美國務卿訪問該國，蓬佩奧也是20多年來到訪白羅斯最高級美官員。他說希望向白羅斯提供一個機會，取得其所尋求的「主權」與「獨立」。

白羅斯與美、俄關係變化

美國與白羅斯的關係，近年並非走在坦途，後來才好轉。白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）1994年上台，美國與歐盟都組常批評該國獨裁統治與人權狀況。此外美國因為白羅斯涉及選舉公平及人權等問題，2006年對白羅斯最高層官員實行制裁。而在白羅斯釋放政治犯以及展示出對反對派更容忍之後，西方西家對白羅斯的制裁已差不多完全解除。美與白羅斯的關係，在後者2014年拒絕承認俄羅斯吞併烏克蘭克里米亞後再有改善。

蓬佩奧此行發生在白羅斯與俄羅斯關係趨僵之際。兩國自1990年代起有一個鬆散的經濟聯盟關係。俄羅斯視白俄羅斯為俄國與西方國家之間的緩衝區，俄國以貸款和能源補貼支持盧卡申科，但2019年開始縮減這些援助。俄近期亦向白羅斯施壓，調高原油售價。克里姆林宮認為白羅斯如想以「本地價」繼續獲得俄國資源，便應接受兩國進行更大的經濟整合。白羅斯多次拒絕有關建議，稱該國永不會是俄羅斯的一部分。在兩國無法就2020年供油合約達成協議後，俄已在2019年12月31日停止向白羅斯供油。

盧卡申科亦有靠攏北約的傾向。上述情況都可能會令該區地緣政治更趨複雜。

美國國務卿蓬佩奧正在進行歐洲與中亞之旅，他2月1日來到白羅斯明斯克，與該國外長馬凱會面。（AP）

蓬佩奧稱不是要明斯克「二選一」

蓬佩奧在跟白羅斯外交部長馬凱（Vladimir Makei）會面時稱，美可向白羅斯供應石油，應對該國100%的需求。蓬佩奧會面後說：「我們（美國）是世界上最大的能源生產國，您只需跟我們講一聲就好。」他也說：「你的國家（白羅斯）不應為了國家昌盛或安全而被迫依賴一個夥伴。」

蓬佩奧也說，他留意到白羅斯與俄羅斯之間的「歷史」，而他不是在建議白羅斯要在華盛頓與俄羅斯之間「二選一」。

他說美國會派出一名新的駐明斯克大使，但指華府會在尋求與白羅斯有更密切經濟關係同時，繼續推動該國在人權方面做改革。