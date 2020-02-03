【武漢肺炎】金正恩向中國捐款　專家：對外展示朝中友好

朝鮮最高領導人金正恩就新型冠狀病毒感染的肺炎疫情向中國國家主席習近平表示慰問。值得注意的是，目前面臨經濟困難的朝鮮還向中國提供援助金，此舉十分罕見。

中朝關係近年來持續好轉，朝鮮領袖金正恩（左）多次訪華，中國國家主席習近平在2019年6月也回訪朝鮮，受到盛大歡迎。（AP）

朝鮮官媒《勞動新聞》2020年2月2日報道，除金正恩向習近平致慰問信外，朝鮮勞動黨中央委員會1月31日還做出決定向中國共產黨中央委員會發送救災支援資金。

這是自2019年10月祝賀新中國成立70周年後，金正恩首次向習近平致函。並且，朝鮮向中國提供援助資金的舉動極為罕見。2003年中國出現重症急性呼吸綜合徵（SARS）時朝鮮也並未向中國提供援助金。

中國官媒《人民日報》2月2日報道此事時並未提及援助資金一事，朝鮮方面也未報道具體的金額。

韓國《東亞日報》2月3日報道，多數專家認為，朝鮮提供援助金的具體數額沒有太大意義。由於國際社會長期實施對朝制裁，朝鮮經濟狀況不佳，援助金額不會太大。

韓國朝鮮大學教授梁文秀（音譯）認為，應該把援助金看作是朝鮮對中國實施的一種戰略。朝鮮在艱難的經濟環境下仍支援中國的舉動無疑是對外展示朝中友好關係。

韓國《朝鮮日報》2月3日報道分析稱，在嚴重的經濟制裁下，朝鮮需要中國這個「幫手」，儘管中國目前面臨困難。朝鮮的舉動希望向中國表明，全面禁止中國人入境並不是出自對中國的敵視。

此外，金正恩在信件中使用「一家人」、「親骨肉」等表述也可以解釋為在朝中關係上下功夫。

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