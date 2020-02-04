土敘兩軍罕見交火　安卡拉報復己方士兵死傷　空襲敘利亞政府軍

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）下令空襲敘利亞，殺死35名敘利亞政府軍。他並警告俄羅斯不要嘗試阻止其報復行動。

土軍2月2日受襲，翌日於敘利亞西北部署出動F-16戰機襲擊，報復己方6名士兵死於敘利亞炮擊中。埃爾多安稱有35名敘利亞軍人被殺。

以英國為基地的敘利亞人權觀察組織（Syrian Observatory for Human Rights）指出，敘軍至少13人被殺。敘利亞媒體報道時沒有提及有人死亡。《紐約時報》3日在報道中引述一些社交媒體上的報道，指一輛小巴被炸，至少8名平民死亡。

埃爾多安警告支持敘利亞政府軍的俄羅斯說，不要阻止土軍進行報復。

圖為2019年10月7日土耳其武裝部隊在土敘邊境地帶執行任務。（AP）

事件發生在敘利亞政府致力收復叛軍在該國的最後一個據點，位於伊德利卜省（Idlib）以及鄰近阿勒頗地區的部分地方。



敘利亞政府軍在該國西北部進行密集的炮擊，導致土耳其軍方有士兵死傷。事件發生在土耳其軍方車隊進入伊德利卜省後數小時。土耳其國防部稱事件曾事前發出通知，但仍然受襲。俄羅斯否認有事先收到通知。

俄羅斯國防部稱，敘利亞政府軍在打擊與蓋達組織（al-Qaeda）有關的武裝份子，而土耳其軍之所以受襲，是因為他們當時在那裏。

敘土軍方這種衝突實屬罕見，由此看來兩個鄰國的緊張情勢將會增加。

土耳其軍兵之所以會在敘利亞執勤，是因為安卡拉與莫斯科有協議，在敘利亞建立一個安全區。土軍在伊德利卜省以及鄰近阿勒頗地區部分地方部署，目的是監察停火，惟後來停火已經失效。

土耳其支持反對敘利亞政府的叛軍，當中還包括一些激進的伊斯蘭武裝份子。俄羅斯則支敘利亞政府軍收復有武裝份子盤據的伊德利卜。俄羅斯及敘利亞政府一直指出，一定要繼續發動攻擊以消滅恐怖份子。

這種代理人戰爭不止導致敘國人民受苦，亦無助於解決內戰僵局，令該區局勢陷入惡性循環。敘利亞政府在俄羅斯支持下進行攻擊，2019年已導致近70萬敘利亞人流離失所。土耳其自近9年前開始已接收近400萬名來自敘利亞的難民。安卡拉政府已關閉其與敘利亞的邊境。土耳其擔心愈多難民湧現會威脅其邊境安全，當中或會有該國認為的「恐怖份子」混離其中。

俄土領袖因敘利亞問題，過去一段時間都在頻繁對話。埃爾多安亦強調亦俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）關係良好。安卡拉購買俄製S-400導彈防空系統，以助推進兩國關係，然而這樣仍然無法讓莫斯科在伊德利卜的問題上讓步。

土、俄因為敘利亞問題存在矛盾，土耳其與敘利亞的關係亦自2011年後者爆發內戰後開始轉差。敘利亞指控土耳其容許外國武裝份子進入敘利亞，並與政府軍交戰，目的是延緩俄羅斯及敘利亞收復伊德利卜。