中方斥美卿出訪中亞言論抹黑中國：充斥冷戰思維與零和博弈觀念

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近日出訪中亞，介紹美國的中亞地區新戰略，並公開敦促中亞多國小心中國的影響力，中國駐烏克蘭大使館2月2日發表聲明駁斥。

綜合媒體2月4日報道，正在東歐和中亞進行訪問的蓬佩奧2月2日抵達本次行程的最後一站——烏茲別克。此前，他分別訪問烏克蘭、白羅斯（前譯：白俄羅斯，Belarus）、哈薩克。在行程中，蓬佩奧宣傳美國戰略，並叫這些國家小心中國的影響力，又指責中國的新疆政策。

在此次行程中，蓬佩奧先是在1月31日訪問烏克蘭時，批評中國與烏克蘭的互利合作，稱「中國到烏克蘭之後構成的挑戰依然存在。他們的所作所為，並不利於烏克蘭人民」。隨後又在2月2日前往哈薩克時，敦促哈薩克與美國一起在中國治理新疆議題上向中國施壓。

不過，哈薩克外長特列烏別爾季沒有對維吾爾族問題發表評論，而是着重討論同美國的經濟與安全合作。哈薩克政府一直迴避在新疆問題上批評中國。

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中國駐烏克蘭大使館則駁斥蓬佩奧的言論。中國駐烏使館2月2日發表聲明說，蓬佩奧無端抹黑中國與烏克蘭的互利合作，認為「我們並不感到意外，因為抹黑和攻擊中國已成為蓬佩奧先生出訪的『標準配置』」。使館稱，他的有關言論充斥着冷戰思維和零和博弈的過時觀念，除了洗腦式的重複說教，拿不出任何有說服力的論據和事實，處處碰壁，實在不值一駁。

俄羅斯塔斯社2日稱，蓬佩奧將在訪問烏茲別克的行程中，舉行雙邊及區域合作會談，並在烏茲別克首都塔什干參加「中亞五國+美國」機制外長會議，介紹新的「美國中亞戰略」，強調「新戰略將着眼於促進中亞地區的獨立與繁榮」。

2月2日，哈薩克首任總統納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev，右）與到訪的蓬佩奧舉行會談，就深化兩國關係，加強經貿、地區和安全合作等交換意見（新華社）

俄政府機構一名消息人士稱，俄方認為「美國中亞戰略」旨在挑撥中亞國家遠離俄羅斯和中國，並讓這些國家參與到美國支持的安全及能源領域的區域項目中。

俄羅斯《莫斯科晚報》、俄羅斯衛星通訊社等媒體引述專家的觀點稱，中亞是美國對抗俄羅斯和中國的「陸上航母」，因此，美方希望通過發展與中亞國家的關係來削弱俄羅斯和中國在中亞的影響力。不過，中亞國家未必會讓美國的「如意算盤」遂願。