【武漢肺炎】港確診患者曾乘「鑽石公主號」　日本實施大規模檢疫

香港第14宗新型冠狀病毒肺炎確診個案患者曾乘搭的遊輪「鑽石公主號」目前停泊橫濱大黑碼頭附近。日本厚生勞動省2月4日對遊輪繼續進行大規模檢疫，期間船上約3700人不准上岸。

「鑽石公主號」目前停泊於海中央，未有靠岸。船上所有人不准上岸，等候檢疫結果。（美聯社）

厚生勞動省表示，包括醫生、護士在內的數十名檢疫官登船，他們將確認船上逾2500名乘客和逾1000名船員的健康狀況。如果出現發燒等症狀，將進行病毒檢測，若結果呈陽性則送往感染症指定醫療機構，船上預計還將進行消毒。

政府官員指，船上最少7人表示感到不適，最快4日有檢測結果。共同社報道，一名男乘客4日凌晨因疑似腦梗塞被送往醫院。乘客和同行妻子沒有發燒等症狀，但為了慎重起見將接受檢查。

遊輪停靠那霸期間已經接受檢疫，再次進行檢疫的做法實屬罕見。遊輪原定4日傍晚離開橫濱港，目前已經押後至5日以後。遊輪的運營公司Carnival Japan指，遊輪1月20日從橫濱啟程後22日停靠鹿兒島，25日抵達香港。之後駛往越南、台灣，2月1日停靠那霸，再抵達橫濱。

香港衞生署1日公布一宗確診新型肺炎個案，患者是80歲男病人，與兩個女兒於1月17日乘飛機前往日本東京，1月20日於橫濱啟航登上「鑽石公主號」，1月25日抵香港啟德碼頭。衞生署資料顯示，病人於1月19日出現咳嗽，11日後、1月30日發燒，同日求診。