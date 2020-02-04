【武漢肺炎】日本考慮擴大禁止入境人員範圍

中國新型肺炎引發全球不安，周邊國家日本已在2月1日禁止中國湖北省人員入境，目前這一禁令或擴大人員範圍。

據共同社、《日本經濟新聞》等日媒2月4日報道，日本首相安倍晉三4日下午在眾議院預算委員會上就新型肺炎疫情表示：「感染擴大的狀況時刻在變化。政府正在密切關注中國境內病患的動向，判斷應將哪些地區列為危險地區。」

日本政府已經拒絕中國湖北省人員入境日本國內，安倍晉三還說：「我們正考慮採取靈活政策，包括（禁止入境）地區可能擴大。」

安倍晉三還表示，新型肺炎在目前還很難確診。在談及新型肺炎感染擴大對經濟的影響時，安倍晉三說：「會密切留意。」

新型肺炎在中國爆發引發周邊鄰國恐慌，日本已經多次從中國武漢撤僑，圖為2020年1月29日，首批從中國武漢撤離的日本公民返回日本後被送入指定醫院。（AP）

日本政府1月31日召開第三次冠狀病毒感染肺炎對策本部會議，安倍晉三表示，由於「出現了無症狀病毒陽性反應的人，更加提高實行邊境對策的必要性，從防止感染擴大的萬無一失的立場出發，對於申請入境日本前14天以內曾在包括中國武漢市在內的湖北省逗留的所有外國人及湖北省簽發的中國護照持有者，如果沒有特殊情況，將禁止入境」。

日本法務大臣森雅子在1月31日召開記者會，表示此法令從2月1日零時開始執行。目前持有湖北省簽發的護照的中國人等將無法進入日本。