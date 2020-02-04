【武漢肺炎】俄軍機赴華撤僑　普京下半年訪華計劃未變

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情仍在惡化，許多國家已從中國撤僑，俄羅斯2月4日也正式派飛機赴華撤僑。至於有關俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的訪華計劃方面，俄羅斯稱，計劃暫時未變。

俄羅斯撤僑

俄羅斯國防部2月4日發佈消息稱，該國首架執行從武漢撤離俄公民任務的空天軍飛機已從俄國出發。消息稱，飛機上有俄國防部軍醫、病毒學專家，又有診斷設備及個人防護裝備等。

由於武漢肺炎疫情在中國變得更加嚴重，俄羅斯決定撤回有意離開武漢的該國公民，俄總統新聞秘書佩斯科（Dmitry Peskov）2月1日表示，根據普京的命令，俄空天軍飛機將參與從中國撤離俄羅斯公民的行動。

俄駐華大使館新聞專員葉戈羅夫說，目前有130名在湖北省的公民因該地區爆發冠狀病毒疫情希望撤離回國。

葉戈羅夫說：「根據撤僑決定，大使館正在制定希望緊急離開湖北省的俄公民名單。我們已經與202人取得聯繫，其中130人希望撤離。」他還表示，撤離順序和時間將另外公布。

普京訪華計劃是否會改變

與此同時，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫2月4日在記者會上表示，俄總統普京對中國的訪問定在2020年下半年，現在談因新型冠狀病毒疫情調整總統的出訪計劃為時過早。

當記者問到普京總統的訪華計劃和時間是否因新型冠狀病毒疫情而有所變化時，佩斯科夫說：「2020年才剛開始，因此現在談調整總統的計劃還太早。訪問是定在下半年的。」