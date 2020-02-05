美開發5G新方案替代華為遭質疑　業界：華為優勢令人生畏

美媒披露，為了削弱中國電信業巨頭華為公司的主導地位，白宮正在與美國科技公司合作，為下一代5G網絡開發先進軟件。但該計劃面臨諸多障礙。

華為是世界上最大的電信設備製造商，在全球5G建設中佔有重要地位。圖為2019年2月25日，華為在西班牙巴塞羅那舉行的2019年世界移動通訊大會上展示新品。（Getty）

據美國《華爾街日報》2020年2月4日報道，該計劃將建立在一些美國電信和科技公司就通用工程標準達成一致的基礎上，這些標準將允許5G軟件開發人員在幾乎所有硬件製造商生產的機器上運行代碼。這將減少對華為設備的依賴。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）說，微軟（Microsoft）、戴爾（Dell）和美國電話電報公司（AT&T）等公司都參與了這一努力。

庫德洛在一次採訪中說，「總體概念是讓美國所有的5G架構和基礎設施主要由美國公司完成」，「這也可能包括諾基亞（Nokia）和愛立信（Ericsson），因為這些企業在美國有龐大的業務。」

庫德洛說，戴爾創始人戴爾（Michael Dell）是這個項目的強大支持者，他指出，隨着5G的發展，軟件變得愈來愈重要。

庫德洛說，「戴爾和微軟現在正在非常迅速地開發軟件和雲端功能，這些功能實際上將取代很多設備」，「用戴爾的話來說，『軟件正在吞噬5G中的硬件』。」

報道稱，美國替代華為的這一努力仍處於初級階段，仍面臨許多障礙，包括將不同優先級的公司合併在一起。

蜂窩網絡使用高度專業化的技術，這些技術對於像微軟和戴爾這樣的通才公司來說幾乎是全新的。

要把華為從全球領導者的位置上趕下來並不容易。

商業諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）全球技術政策主管特里奧羅（Paul Triolo）認為，華為擁有令人生畏的領先優勢。