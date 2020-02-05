約翰遜邀請卡梅倫做聯合國氣候大會主席被拒

聯合國氣候大會（The 26th United Nations Climate Change Conference，COP26）2020年在英國主辦的啟動儀式上，英國首相約翰遜（Boris Johnson）沒有回答誰將擔當大會主席一職。當地媒體報道，前首相卡梅倫（David Cameron）拒絕了約翰遜邀請。

2012年5月19日，卡梅倫（右）飛美國芝加哥出席北約峰會的途中。（Reuters）

英國《獨立報》（The Independent）報道，約翰遜2月4日主持2020年11月格拉斯哥（Glasgow）COP26啟動儀式，約翰遜說：「主辦COP26是英國和全球各國加強應對氣候變遷的重要機會。」但對大會主席一職花落誰家，約翰遜拒絕回答。

正當此時，《每日電訊報》（Daily Telegraph）消息稱，卡梅倫拒絕了約翰遜邀請他出任COP26主席。英國廣播公司（BBC）消息稱，卡梅倫不同意這個建議，認為這個擔子應該落到英國大臣肩上。