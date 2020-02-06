羅馬尼亞國會通過對政府不信任議案　反有利看守總理奧爾班

位於歐洲東南部的羅馬尼亞政局有變化，國會議員2月5日以261票對465票通過去政府的不信任動議。率領少數派政府的總理奧爾班（Ludovic Orban）。這為該國可能提前大選鋪路。這將會是該國在推翻共產政權後首次提早提選。。

議會通過對政府不信任案後，總統約翰尼斯將開始與政黨會談，尋找組建政府的新總理。圖為2019年12月12日，約翰尼斯（右）出席歐盟冬季峰會。（新華社）

美聯社2月5日報道，議員們以261票對139票通過不信任動議。

引發是次不信任動議投票的，是一個由政府支持而有爭議的法案。倘若它獲得通過，會導致該國選舉法出現變化，包括在市長選舉中實行兩輪制，以及影響身在海外的羅馬尼亞公民如何投票。

奧爾班政府自2019年11月上台，取代備受腐敗醜聞困擾且無法通過不信任動議投票的的社會民主黨（Social Democrats，PSD）政府。

議員雖投票對政府表達不信任，奧爾班政府將下台，但奧爾班會繼續以看守總理身份管治。而該國總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）將開始與政黨討論由誰去籌組政府。如國會議員對總統提出的2名人選都予以反對，該國將提前大選。

該國大選原定2020年稍後時間舉行，但奧爾班政府下台或會導致它提前數月，可能是5月或6月，大概在全國地方選舉舉行時進行。

諷刺的是，提前舉行選舉或有利於奧爾班率領的中間偏右政黨國家自由黨（National Liberal Party，PNL）。德國之聲5月2日報道，該黨支持率自2016年國會選舉後已升1倍至約47%，但社會民主黨在同期跌至約20%。