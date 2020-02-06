【彈劾特朗普】連任或勢不可擋？　特朗普明示自己永遠是總統

美國參議院2月5日先後否決了兩項針對總統特朗普（Donald Trump）的彈劾條款，特朗普被判無罪，這意味着他不會被罷免。特朗普在社交媒體Twitter上第一時間回應。

保住總統寶座

5日下午，美國總統彈劾案在參議院迎來重要時刻。參院以52票「無罪」對48票「有罪」和53票「無罪」對47票「有罪」，先後否決了兩項彈劾條款，根據投票結果，兩項彈劾條款均未獲至少三分之二的支持，這意味着特朗普被判無罪。

有媒體分析稱，這段影片暗示了特朗普想成為「永遠的總統」。 （Twitter@Donald J. Trump）

特朗普則在社交媒體Twitter上轉發了一段模仿《時代》雜誌封面的短片，顯示「特朗普2024」、「特朗普2028」，年份則不斷加4，最終停留在「特朗普永恒」（TRUMP 4EVA）上。

總統彈劾案被判無罪，特朗普在Twitter上「回應」短片截圖。（Twitter@Donald J. Trump）

此外，特朗普還在Twitter發文表示，將在白宮發表公開聲明，談論針對這場「彈劾騙局」取得的勝利。