【美國大選】美媒：艾奧瓦州初選投票率低　反映民主黨隱憂

美國民主黨2月3日在艾奧瓦州（Iowa）舉行黨團會議初選，不但因技術問題導致開票一片混亂，美國媒體分析稱，更大問題是遠低於預期的投票率，反映民主黨的隱憂。

美國大選：美媒指出，艾奧瓦州初選投票率反映出民主黨的隱憂（AP）

美國政治新聞網站Politico指出，以目前已開票的選區推算，出席艾奧瓦州初選投票的人數只有約17萬人，遠低於2008年的24萬人，也低於預期水平。

民主黨人原本期望借2018年中期選舉之勢，加上彈劾特朗普事件，可以推高參加初選的人數。報道指出，他們希望若能在2020年保持勢頭，不僅可以擊敗特朗普，更可以在國會大有斬獲。

民主黨希望是次初選能媲美前總統奧巴馬（Barack Obama）2008年參選時的熱烈程度，但結果卻換來2016年前國務卿希拉里（Hillary Clinton）參選時的慘淡情況。有民主黨中人形容這是「熱情上的差距」，並指參選人到現在還未有鼓舞人心的東西。

對於民主黨人來說，還有另一件要擔心的事，票站民調顯示，參與黨團會議的「首投族」比例大幅下跌，僅佔約三分之一，遠低於2008年首投族佔60%。

報道指出，民主黨一直渴望有大量首投族支持，若大選時情況不變，前景恐令人沮喪。就總統初選的結果而言，核心小組的討論結果本身並不重要。

報道指出，黨團會議參與人數並非開票結果，但作為衡量選民熱情的標準，投票率低可能會打擊黨內士氣。