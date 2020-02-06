【美國大選】艾奧瓦州初選同志市長領先　美媒：拜登成大輸家

在美國總統選舉民主黨初選首戰中，艾奧瓦州的選舉結果已初步揭曉，印第安納州南本德市前市長的布蒂吉格（Pete Buttigieg）領先，但一直被外界看好的前副總統拜登（Joe Biden）甚至沒有擠進前三。

美國《國會山報》2月5日報道，民主黨艾奧瓦州初選正式結果依然尚未宣布。根據民主黨公布的71%的選票統計，布蒂吉格微弱領先，他獲得26.8%的選票，參議員桑德斯（Bernie Sanders）、參議員沃倫（Elizabeth Warren）和前副總統拜登分別得票25.2%、18.4%和15.4%。參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）以12.6%的得票排名第五。

布蒂吉格4日在Twitter稱「不論接下來發生什麼事，以下事實都是不可否認的：初步結果代表了我們令人驚訝的勝利。」38歲的布蒂吉格若果脫穎而出，他將會挑戰成為第一位「出櫃」的美國同性戀總統。

美國有線新聞網絡（CNN）2月5日報道，民主黨人帕克（Annise Parker）表示，布蒂吉格的強勁表現說明美國政治正在發生一場革命，它顛覆傳統認知，並證明美國已經做好迎接同性戀總統的準備，這是國家進步的表現，又稱「艾奧瓦州選民希望打敗特朗普（Donald Trump），並認為布蒂吉格是最佳人選」。

拜登的處境則令人堪憂。《紐約每日新聞》4日報道，拜登是艾奧瓦州初選最大的輸家。雖然官方的正式結果還沒公布，但拜登競選團隊已經承認，他的得票率只排第四。一些分析人士甚至預測，拜登最後可能不如克洛布徹，全美國人都熟悉的前副總統或將迎來恥辱時刻。而如果在正式結果宣布後拜登公開質疑結果合法性，他的境遇將更加糟糕。