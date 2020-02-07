FBI形容中國是華府最大的執法威脅

美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）2月6日表示，中國正在尋求通過「各種必要手段」竊取美國技術，形容這是對華府的最大執法威脅。中國駐華盛頓大使館否認有關指控，稱說法「毫無根據」。

路透社2月6日報道，克里斯托弗雷在華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）會議上說，該局正調查56個地區辦事處約1,000項中國涉嫌盜取技術的案件。

他補充，中國正在積極利用美國的學術開放性來竊取技術，使用「校園代理」並在「我們的校園中建立研究所」。

與會的FBI反情報局局長布朗（John Brown）表示，當局在2019年與中國有關的案件中拘捕了24人，2020年至今已有19人被捕。聯邦調查局認為「沒有哪個國家會比中國構成更大的威脅」。克里斯托弗雷亦認為，整個美國政府需要採取行動應對威脅。

國家反情報與安全中心主任埃瓦尼納（William Evanina）在會議上說，中國特別重視對美國飛機和電動汽車技術的竊取。他估計中國盜取美國商業機密，令華府帶來每年約3000億至6000億美元不等的損失。

文章提到，美國當局在2019年逮捕並驅逐兩名開車進入維珍尼亞軍事基地的中國外交官，華府亦拘禁中情局和國防情報局的前官員，指控他們涉嫌為中國當間諜。

中國駐華盛頓大使館以「毫無根據」為由拒絕了美國的指控，並透過電郵發表聲明，稱「中美之間人與人之間的交流有助於增進兩國人民之間的了解，並符合我們兩國的根本利益。」