【威士特丹號】遭日本拒絕泊岸後正尋找新停靠點　乘客嘆無家可歸

日本政府拒絕由香港出發的郵輪「威士特丹號」（Westerdam）泊岸後，船公司荷美郵輪2月7日表示，「威士特丹號」正努力去確認新的停靠點。船上有澳洲籍乘客則大嘆郵輪如今遭遺棄，變成「無家可歸」。

船公司：無理由相信船上有疑似染病人士

荷美郵輪表示，目前船上乘客安全，郵輪正在沖繩東南方向海域，處於候命狀態，船公司正努力去確定新的停靠港口。該公司又稱，目前未有理由相信船上有感染新型冠狀病毒的人士，船上也有足夠的燃油與食物。

圖為郵輪「威士特丹號」（荷美郵輪網站）

船公司的說法與日本方面有所不同，日本2月6日稱，船上有疑似感染新型冠狀病毒的肺炎患者，以此為由拒絕其泊岸。至於該船2月4日停靠台灣時，部分乘客不獲准上岸，台灣中央流行疫情指揮中心曾稱，該船當時有38人有發燒、咳嗽等症狀，但也指出並無確診個案。

乘客：無家可歸

事實上，「威士特丹號」之前已遭菲律賓首都馬尼拉拒絕泊岸，如今再被日本拒絕，未知下一站會去哪裏，令船上乘客也感到徬徨。

來自澳洲阿德萊德（Adelaide）的商人霍爾斯特（David Holst）稱，當船長公布再次無法泊岸的消息，他與妻子兩人都感到「無家可歸」與「不受歡迎」。

他稱，本來該船也準備停靠韓國，但現在船程表卻已經沒有再提及韓國，他稱「政府都在保護他們的國民，所以日本拒絕了，菲律賓拒絕了，我想韓國也是拒絕了。」他又表示「這時我們正式遭遺棄了，在海上無處可去。」

旅客霍爾斯特曾在高雄登岸及參觀（facebook@david.holst.10）

霍爾斯特又稱，船長告知他們，船公司荷美郵輪正跟美國國務院與美國海軍聯絡，以討論這艘船的去向，霍爾斯特稱「船長說我們有足夠食物與燃油去應付餘下的旅程，但他也不知道這個旅程如今要去哪裏。」

「威士特丹號」是2月1日從香港出發，展開14天的行程包括台灣、日本等地，但之後遭菲律賓及日本先後拒絕其登岸，船上有1455名乘客及802名船員，當中有5名日本人。