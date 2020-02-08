武漢肺炎部分患者腹瀉　美研究：糞便或為「次要傳染途徑」

醫學界相信「武漢肺炎」的主要傳播途徑是受感染者咳嗽出來的飛沬。《美國醫學會雜誌》（Journal of the American Medical Association，JAMA）一項最新研究提到2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）患者有腹部癥狀及腹瀉現象。科學家2月7日表示，腹瀉可能是這種病毒傳染的一種次要傳染途徑。

一份由中國研究人員撰寫、刊登在《美國醫學會雜誌》的報告顯示，曾調查武漢市一家醫院138名新型冠狀病毒患者，當中有10%人在發燒及呼吸困難前一至兩天，曾有腹瀉及噁心徵狀。圖為美國疾病控制和預防中心2020年1月發布的2019新型冠狀病毒圖像。（AP）

一般認為，新型冠狀病毒的主要傳染途徑是患者咳出含有病毒的飛沫，不過，研究早期病例的研究員曾表示，他們把重點放在有呼吸道徵狀的患者身上，可能忽略與消化道有關的徵狀。

根據一份中國研究人員撰寫、刊登在《美國醫學會雜誌》的新報告，在湖北省武漢市一家醫院接受調查的138名患者中，有14人最初在發燒及呼吸困難之前一到兩天，曾出現腹瀉及噁心症狀，佔10%。

美國第一位確診感染2019新型冠狀病毒的患者，曾有兩天在腹瀉，隨後他的糞便被檢測到病毒；醫學期刊《柳葉刀》（The Lancet）亦記錄中國其他類似病例，儘管並不多見。

英國南安普敦大學（University of Southampton）環境衛生教授基維爾（William Keevil）向英國科學媒介中心（Science Media Centre）表示：「重要的是，其他地方都有通報，在出現非典型腹部徵狀的患者排泄物中發現2019新型冠狀病毒，與可在尿液中檢測到「嚴重急性呼吸系統綜合症」（SARS，俗稱「沙士」）病毒相似。這意味可能經由糞便傳染，而這種途徑的傳染力很強。」

科學家對此可能性並不感到非常驚訝，因為新型冠狀病毒與「沙士」病毒屬於同一家族。

2003年的「沙士」疫情中，病毒透過糞便傳染，在香港淘大花園社區導致數百人感染。

美國加州大學里弗賽德分校（University of California, Riverside）生物工程學者廖嘉渝（Jiayu Liao）說，「在糞便中發現的2019新型冠狀病毒可能透過糞便傳染」，但「我們還不知道病毒在人體外能存活多久——人類免疫力缺乏病毒（HIV）大約只能在體外存活30分鐘；另外我們也不知道2019新型冠狀病毒對哪個範圍的溫度敏感」。