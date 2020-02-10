中國駐美大使崔天凱：稱病毒來自生物戰計劃是瘋狂至極

中國國家主席習近平與美國總統特朗普通話後兩天，中國駐美大使崔天凱9日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時談及多個敏感問題，其中包括中國生化戰指控、李文亮醫生噤聲以及新疆「集中營」。

有美參議員稱新型冠狀病毒來自中國生物戰計劃。中國駐美大使崔天凱回應有關說法，稱這指控真是瘋狂至極。（AP）

中國駐美國大使館官網2月10日刊登出駐美大使崔天凱9日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）《面向全國》（Face The Nation）節目主持人瑪布倫南（Margaret Brennan）採訪的主要文字內容。崔天凱毫不避諱地談及多個敏感問題，其中包括美參議員針對新冠病毒可能來自中國生物戰計劃的指控，還有到底誰讓李文亮醫生噤聲，以及美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）老生常談的新疆「集中營」等問題。

2月7日，中國國家主席習近平應約與美國總統特朗普（Donald Trump）通話。特朗普曾表示，美國全力支持中國抗擊新型冠狀病毒感染肺炎疫情，願派遣專家前往中國，並以其他各種方式向中方提供援助。

布倫南問道，美方多次提出希派疾控專家幫助中方，為何中方一直無視這些提議，中方是否不希望美疾控中心參與？

崔大使表示，「我不贊同「無視」這種說法。我們歡迎美國專家為中方抗擊疫情提供幫助，歡迎他們加入世界衛生組織正在組建的專家組，事實上很多美國專家已經被列入世衛組織推薦的專家名單。世衛組織作為全球最專業國際衛生機構的地位是受到普遍認可的，很多事情需要通過他們組織部署。我們正與世衛組織進行協調，相信美國專家很快就會去中國。與此同時，中美兩國疾控中心一直保持密切溝通，且已有美國專家以個人身份前往中國，一些美國公司也向中方提供了技術幫助。可以說，中美兩國在政府、疾控中心以及學術機構等層面都保持着聯繫。」

布倫南問及，對美參議院軍事委員會參議員科頓（Tom Cotton）有關病毒可能來自中國生物戰計劃的指控，中方有何回應。

崔大使表示，「這一指控真是瘋狂至極。對於病毒本身，我們還有很多認知空白，來自中國、美國和世界其他國家的科學家正盡最大努力了解這一新病毒。同時，捕風捉影、造謠傳謠是極其危險和有害的。這不但會引起恐慌，還會助長種族歧視和排外情緒，破壞我們抗擊疫情的共同努力。猜測和謠言當然會有，還有人說這些病毒是來自美方軍事實驗室而不是中國的， 類似的瘋狂言論我們怎麼能相信？至於病毒到底從何而來，我們仍在尋找，初步調查研究認為很有可能來源於某些動物，我們必須作進一步研究。」

當談及李文亮醫生時，崔大使表示，李醫生逝世令人悲痛，他是一位盡心盡職、盡力保護人民健康的好醫生，我們對他深懷感激。他作為一名醫生從具體個案中產生警覺，但政府決策要基於更可靠的證據和科學依據，需要考慮得更多。

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布倫南追問要求李醫生噤聲是否是個錯誤，崔大使表示，「我不知道是誰要求李醫生噤聲。對病毒加深認知有一個過程，在這是什麼樣的病毒以及其如何感染人群等問題上，一開始各方當然存在不同看法或者說無法達成共識。可能李醫生更早識別到了危險正在逼近，而有一些人反應則沒那麼快，這種情況在任何地方都可能發生。關鍵在於我們一旦發現了不足，會盡全力糾正彌補。」

當被問及如何回應蓬佩奧有關新疆存在「集中營」、美國機構無意中投資了對穆斯林少數民族的監控體系等言論時，崔大使表示，這純屬無稽之談、錯得離譜。在新疆，最核心的問題是反恐。近年來，新疆人民飽受恐怖主義肆虐之苦，成千上萬人民在數以千計起襲擊事件中受到傷害甚至慘遭殺害。我們必須採取措施剷除對人民生命和福祉的威脅。在我們付出巨大努力之後，新疆近3年來沒有發生恐怖襲擊，人民安全有更好保障，生活也更加幸福。