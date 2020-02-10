【鑽石公主號】郵輪環境惡化　旅客要求日本政府改善

郵輪「鑽石公主號」（Diamond Princess）一名旅客2月10日公布一份請願書，希望日本政府協助改善日益惡化的船上環境。

日本自衛隊2月10日把受感染的乘客帶離「鑽石公主號」，圖為其他乘客往船外觀望。（Reuters）

「鑽石公主號」目前仍在日本橫濱港進行隔離檢疫工作，預計19日結束。由於船上約3700人中，已有約130人確診新型冠狀病毒（2019-nCoV） 引致的肺炎，造成其餘旅客及船組人員都需要留在船上接受觀察。

日本《每日新聞》報道，船上一名男子10日向各媒體公布已提交給厚生勞動省的請願書，希望日本政府向船上旅客提供醫療及生活等協助。

這名男旅客和其他旅客聯繫，彙整出大家的意見。請願書以「希望儘速為被隔離在船上的旅客建構協助體制」為題，要求改善目前船上不足之處。

請願書指出，從日本政府5日要求全船人員進行14天隔離生活起，隨時間過去，船上環境持續惡化。

請願書要求更換已近一周未更換的床單，同時派遣醫療專家及護士上船，以及對船上的人提供充裕的資訊。

請願書指出，船上工作員對旅客的應對能力不足，「對重病的人置之不理、旅客要求被轉來轉去等案例層出不窮」；還可以看到對有必要特別關照的高齡人、殘疾人士及慢性病患者等，欠缺必要的照顧，「應對可說相當被動」。

請願書呼籲，日本政府應儘快設置一個任何人能在任何時間表達訴求的窗口。

日本富士新聞網報道，日本政府內部對船上全員隔離一事開始出現不同聲音。有人認為，應該研究讓船上沒有出現病徵的人下船，前往到其他設施隔離。

日本政府相關人士稱，就算要避免船上群聚感染疫情擴大，也應該轉移部分旅客到別的地方，但因為船上還有很多外國旅客，所以現狀是日本政府內部有很多否定意見。

日本政府內閣官房長官菅義偉表示，5日起在徹底進行預防船上旅客感染的作為同時，也藉由讓旅客在各自房內待命，來降低全船感染風險。

負責因應「鑽石公主號」疫情的一名日本政府內閣成員稱，日本政府要求旅客在船上待2周的原則暫無改變，但也談到改善船上的衛生環境是目前首要議題。

日本政府相關人士稱，由於船組人員也確診感染，「出現新的問題」；也有人說，假設讓沒有可疑症狀的旅客下船，「也很難確保足夠的等待場所」，讓日本政府面臨難題。