德國基民盟主席卡倫鮑爾確認不競選總理

被認為是德國總理默克爾（Angela Merkel）接班人的卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）2月10日表示將辭去基民盟黨主席職務，將不參與2021年的大選。

德國總理默克爾（Angela Merkel）所屬政黨基民盟（ Christian Democrats，CDU）現任主席卡倫鮑爾在10日的記者會上確認，不會在2021年德國大選中競選總理一職。但她說會留任主席，直至該黨有新黨主席為止。

卡倫鮑爾辭去基民盟黨主席的決定令人意外。（Reuters）

報道指出，卡倫鮑爾宣布她將不會競選德國總理，並將辭去該黨黨魁一職，這讓該黨領導層感到意外。

上述消息人士說，默克爾想要卡倫鮑爾繼續留任德國防長。

卡倫鮑爾現年57歲，於2018年底當選基民盟主席，由於她與默克爾同屬基民盟女性領導層成員，同樣主張走中間路線，獲稱「小默克爾」。一直以來，卡倫鮑爾一直被視為默克爾屬意的接班人，或於2021年大選中接替默克爾，擔任德國總理。

德國自民黨（FDP）的克梅里希（Thomas Kemmerich）因得到極右政黨「另類選擇黨」（AfD）配票而當選東德圖林根州州長。選舉中有數名基民盟籍邦議員不聽卡倫鮑爾的指示，跟另類選擇黨議員一同投票予克梅里希。卡倫鮑爾的管治與領導能力因此受到質疑。

克梅里希因自己當選打破了戰後主要政黨不與極右政黨合作的政治禁忌，而身陷政治風波。因獲極右勢力支持而上台的他不但惹來總理默克爾形容為「不可原諒」，亦有民眾上街抗議，使他在當選翌日提出呈辭。