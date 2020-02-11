【武漢肺炎】郵輪「鑽石公主號」有逾百人不適　29人醫療團隊登船

武漢新型冠狀病毒引起的肺炎病情持續，郵輪「鑽石公主號」（Diamond Princess）仍在日本橫濱海上隔離，船上載有包括約400名香港人。目前船上累計已有135人確診感染武漢肺炎，當局把患者陸續送下船就醫。 日本傳媒2月11日報道，船上又有逾百人出現身體不適症狀，29人醫療團隊登船提供醫療援助。媒體之前報道，當局有意讓長者和長期病患乘客先下船隔離，但日本政府稱，目前仍在探討，尚未啟動這項工作。

武漢肺炎：鑽石公主號患者陸續下船就醫，圖為2月11日身穿防護衣服的工作人員在岸上搭起藍色帳幕。（AFP）

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厚生勞動省陸續接送患者落船，10日晚接出4名患者，並在11日早上繼續。當局同時派出29人醫療團隊上船提供醫療援助，當中包括精神科醫師協助旅客平復情緒。

《朝日新聞》報道，醫療團隊上船後優先為長者及長期病患者檢查。報道又指出，船上有100多人出現身體不適症狀。厚生勞動省亦準備500人份量的藥物上船，當中包括慢性疾病藥物。

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對於有日本傳媒報道，當局計劃讓郵輪上及長者和長期病患乘客先落船。厚生勞動省11日在記者會上稱這是選項之一，並正在討論，但尚未啟動該項工作。

截至5日的資料顯示，2666名乘客中約八成人年齡在60歲以上，其中215人為80多歲、11人90多歲。