德執政聯盟議員支持立場文件　避免完全禁止華為參與5G網絡建設

路透社11日引述消息人士稱，就建議加強對德國5G移動網絡規管方面，德國基督教民主聯盟（Christian Democratic Union，CDU）以及其「姊妹黨」基督教社會聯盟（Christian Social Union，CSU）的國會議員支持一份立場文件。 文件建議對外國供應商實行更嚴格規定，但沒表明禁止中國華為參與德國5G網絡建設。

中國華為在某程度上不是完全被禁止參與德國5G網絡建設。（AFP）

路透社年2月11日報道，基督教民主聯盟為應對黨內視華為為國家安全威脅的反對派，一些黨領袖草這份文件。它的目是為德國總理默克爾（Angela Merkel）執政聯盟就5G採取一致立場建立基礎。

路透社報道立場書據報寫明，應設定高安全標準，以及需要避免外國國家對德國未來5G網絡有任何潛在影響。

這份4頁長的立場文件有形容外部勢力的威脅，承認風險不能完全消除，但建議實行安全措施保衛通過5G網絡傳送的資訊。

文件還明確概述了取用，傳輸以及特別敏感的核心網絡之間的區別，這讓華為的各個組件提供一種被區別對待的方法，具體取決於它們所使用的網絡部分。 此外，該策略文件還建議使用多個供應商的產品。 但是，所有這些都需要遵守特別規則。