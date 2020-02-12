口罩訂購注意　武漢肺炎致停飛　美國寄中港澳信件包裹受阻

美國郵政總局11日通知全球夥伴，因為民航公司暫停航線，影響寄往中國大陸、香港和澳門的信件、包裹和快遞，因此即日起暫停接受中港澳的郵件。 （編按：據香港郵政之後表示，由美國直接寄往香港的郵遞服務仍然維持，惟寄往香港的國際空郵快遞、即特快專遞郵件或會有所延誤；而由其他地區寄出經美國郵政轉運至香港的郵遞服務則暫停。）

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美聯社報道，美國、中國和全球其他地方的郵政單位表示，因新型冠狀病毒疾病導致航空公司停飛，已嚴重影響全球的信件和包裹運送。

美國郵政總局（United States Postal Service）透過國萬國郵政聯盟（Universal Postal Union）知會全球夥伴，其在運送信件、包裹和快遞郵件到中國大陸、香港及澳門時「遭遇重大困難」，因為大部分航空公司已停止飛往這些地方。

美國郵政總局表示，因此，從即刻起，不再接受寄往中國和港澳的信件和包裹，直到恢復充足的運輸能力為止。

新加坡郵政總局也告知全球夥伴，新加坡不再接受寄往中國的信件、包裹和快遞郵件。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】