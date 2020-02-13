【武漢肺炎】越南農村社區1萬居民要隔離檢疫20日

越南的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，當局2月13日宣布隔離出現8宗確診病例的永福省（Vinh Phuc）平川縣（Binh Xuyen）山雷社區（Son Loi），涉及約1萬人，居民即日起要隔離檢疫20日。

越南永福省平川縣山雷社區因新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，當局2月13日宣布區內1萬名居民要隔離檢疫20日。圖為當地一名戴口罩的男子行經一幅預防病毒指引的指示牌。（AFP）

越南衛生部門13日發表聲明指，當局13日向疫區山雷社區採取緊急隔離檢疫措施，為期20日。

山雷社區距離首都河內（Hanoi）約40公里，該處是一個由幾個村莊組成的農業地區。有關舉措是自中國武漢封城以來，首次出現的大規模隔離措施。

由於山雷社區的確診病例正在增加，當局決定把控制疫情的監控站數目，由原本的5個增至8個；監控站內身穿防護服的衛生部門人員會向車輛噴灑消毒劑。當局亦在區內設立流動商店，並向區內1.06萬名居民提供食物和免費供應口罩。被隔離的村民，將可領取政府提供的生活補助費。

越南傳媒《VnExpress International》13日報道，全國目前確診16宗個案，當中11宗均來自永福省，包括11日新增的患者為3個月大女嬰，以及13日最新確診的50歲男子。而單是永福省內的山雷社區，便有8宗確診病例。