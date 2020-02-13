英國約翰遜內閣大改組　多人無得留低　財相意外換人

隨着英國1月底順利脫歐，英國首相約翰遜2月13日改組內閣，當地媒體報道，多名官員遭撤換。財政大臣賈偉德（Sajid Javid）意外辭職，將由財政部首席秘書蘇納克（Rishi Sunak）接替職務。

財政部首席秘書蘇納克將接替財政大臣一職。圖為蘇納克2月13日前往唐寧街（Reuters）

財政大臣賈偉德辭職

50歲的賈偉德生於巴基斯坦家庭，父親為巴士司機，後來全家由巴基斯坦移居英國。賈偉德是英國首位亞裔財政大臣，他上任204日後出乎意料辭職，亦令他成為自1970年以來任期最短的財政大臣。

接替賈偉德的蘇納克（Rishi Sunak）被視為是保守黨後起之秀，妻子是印度富翁、IT服務公司Infosys聯合創始人穆爾蒂（Narayana Murthy）的女兒。

郝思賢、利雅華等無法留下

英國傳媒報道，目前已確認檢察總長郝思賢（Geoffrey Cox）與北愛事務大臣施俊安（Julian Smith）等人無法留下，但未知新人選誰屬。

郝思賢在Twitter表示，已應首相要求辭去職務，並表示很榮幸能在最近的政治動盪中擔任檢察總長。英國商務、能源與產業戰略大臣利雅華（Andrea Leadsom）及環境大臣韋莉雅（Theresa Villiers）亦被撤換。

韋莉雅在Facebook表示，被約翰遜告之要為新人「讓路」，她對於失去政府職位感到難過，但會全力支持約翰遜及新內閣。

《天空新聞》指出，外交大臣藍韜文（Dominic Raab）及內政大臣彭黛玲（Priti Patel）獲留任。約翰遜會在2月14日與新內閣會面。