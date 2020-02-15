中梵兩國外長實現首次會晤 王毅代表中方向教廷致謝

中國外交部官網北京時間2月15日凌晨發佈消息稱，當地時間14日中國外交部長王毅在慕尼黑應約會見梵蒂岡外長拉加格爾（Paul Gallagher），雙方就疫情防控工作以及兩國關係等方面進行了探討。

中國外交部長王毅本次率中方代表團參加2020年慕尼黑安全會議。（AFP）

拉加格爾表示，在中方抗擊疫情的關鍵時刻，他代表教皇方濟各（Pope Francis）和國務卿帕羅林（Pietro Parolin）轉達教廷對中方的敬意與支持，教皇方濟各熟悉中國和雙方的交往，認為雙方在2018年簽署的《關於主教任命的臨時協議》十分重要，此舉有利於促進天主教徒和中國人民的福祉並惠及世界和平。

王毅表示，中方對拉加格爾轉達教廷的慰問表示感謝，而病毒是人類共同的敵人，需要國際社會攜手應對，中方相信梵方會發揮建設性作用，推動國際社會以客觀、理性、科學態度支持並配合中方抗擊疫情的努力，共同維護世界衛生安全。

王毅指出，教皇方濟各曾多次公開表達對中國的熱愛和祝福，本次是中梵兩國外長首次舉行的會晤，這是一段時間以來中梵交往的繼續，也將為今後雙方的往來開啟更大的空間，中方願與梵方進一步增進理解，積累互信，使雙方積極互動的勢頭不斷向前發展。

據瞭解，當地時間1月26日，教皇方濟各在梵蒂岡的聖彼得廣場發表演講時稱讚中國為遏制新型冠狀病毒疫情做出了「偉大的承諾」並表示願意為疫情受害者以及他們的家人進行祈禱，而此舉是發生在武漢封城後的第三天，當時中國30個省（區、市）累計報告確診1,975例新型冠狀病毒肺炎病例，累計報告死亡病例56例。

中梵雙方2018年9月曾簽署關於主教任命的臨時性協議，當時中國外交部並未就「該協議是否包括中梵建交時間表」一事予以直接回應，但此後雙方關係出現回暖迹象。