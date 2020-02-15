【武漢肺炎】世衛專家擔心日本　談中國疫情：隧道盡頭出現亮光了

由2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）引起的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，日本單在2月14日一天就有8宗新增確診個案，而且病人分布在數個都道縣，令人擔心該國會否出現大規模爆發。 世界衛生組織（WHO）高級顧問進藤奈邦子14日對日本的情況表示擔心之餘，亦稱中國湖北省武漢市情況有好轉，是「隧道盡頭出現亮光了」。

日本2月14日新增8宗確診個案，患者分別來自6個都道縣。圖為2月13日東京的遊客戴着口罩購物。（Getty）

日本共同網14日引述世界衛生組織（WHO）高級顧問進藤奈邦子14日在日本環境感染學會的緊急座談會上發言：「在中國湖北省武漢市，確診的患者人數已出現減少趨勢，隧道盡頭出現亮光了。現在全球擔心的是日本。希望堅持努力。」

身為傳染病控制專家的進藤奈邦子提到和歌山縣淺湯町的「濟生會有田醫院」已被確診患病的醫生和病人，並說有必要重新檢查醫療機構的狀況，包括檢查來訪者的感染情況，並停止傳染鏈擴張。

醫院在13日有一名50多歲的外科醫生確診。之後縣內出現第二名確診病人，是現年70多歲、務農的男子。他13日曾到「濟生會有田醫院」就診、之後入院，後來確診患上武漢肺炎。

進藤奈邦子在座談會上亦指出，數據顯示這種新型病毒的感染性比季節性流感高。病情輕微者在病發第3至4天產生的病毒較多。