【武漢肺炎】菲律賓解除台灣旅行禁令

菲律賓總統發言人帕內洛（Salvador Panelo）2月14日在一份聲明中證實，「新傳染病管理機構間工作組」已決定取消對台灣地區的旅行限制，且立即生效。

中國大陸爆發新型冠狀肺炎之際，菲律賓在2月11日頒佈針對中國大陸、香港、澳門和台灣的「臨時旅行禁令」。這一禁令依據世界衛生組織（WHO）的做法，把台灣列入中國疫區。

中國大陸爆發新冠肺炎疫情，導致兩岸三地旅客被多個國家或地區禁止入境。（AP）

據菲律賓媒體「菲龍網」2月15日援引專家小組的話說：「由於台灣部門正在採取嚴格的措施來應對新型冠狀病毒，因此機構間工作組已經同意取消對中國台灣的旅行限制。」

與此同時，帕內洛表示，機構間工作組正在評估解除對澳門及其他地區的旅行禁令的請求，上述地方政府部門或相關機構已向菲政府提交相關措施及協議，證明其地區正在有效阻止潛在的病毒攜帶者進入其地區，並允許菲方相關機構檢查出境者近期的旅行歷史。

據悉，菲律賓做出撤銷對台旅遊禁令的決定前，台北曾警告稱，若菲方拒絕撤銷禁令的話，可能採取反制措施。

據《菲律賓世界報》2月15日報道稱，菲律賓衛生部14日宣布，菲律賓現時已經沒有確診的新冠肺炎病例，此前確診的2人已經沒有病毒。

但衛生部長杜克（Francisco Duque）表示，認為新冠肺炎危機在菲律賓已經趨於穩定還為時尚早，因為對該病毒的特徵認知仍有盲點。