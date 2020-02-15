【武漢肺炎】一圖看日本疫情　東京一的士司機疑是超級傳播者

武漢新型冠狀病毒引發的肺炎疫情在各地蔓延，其中日本情況有惡化趨勢，除了在海上隔離的郵輪「鑽石公主號」不斷湧現新病例外，2月14號日本6個地區、從南到北也確診新個案，合共8宗；2月15日東京又在一天內增加8例。 日本島上確診個案為何大幅增加？其一是東京疑似出現超級傳播者，在東京新增的個案中，大部分均曾與一名確診的士司機密切接觸；另一方面，和歌山縣有醫院爆發多宗個案，當局認為出現「院內傳染」。

🔻點擊圖表觀看日本疫情分佈，在「鑽石公主號」以外，東京的個案最多🔻

東京一的士司機疑是「超級傳播者」

在日本島上病例中，以東京的11宗個案最多，當中多宗個案其實與一位70多歲、曾接載中國遊客的計程車司機有關，包括日本的首宗死亡個案、即一位80多歲女病人，她是該的士司機的外母。至於東京2月14至15日新確診的10宗個案，其中9人也曾與該名的士司機密切接觸。

的士司機疑變「超級傳播者」，日本政府正調查的是，這位的士司機1月曾帶家人一起出席計程車行新年聚會，聚會在一艘「屋形船」（日本遊船）上舉行，參加者都是同業或其家人，估計有約80人參加，當局已要求當晚出席的人及「屋形船」員工等接受病毒檢查，合共約有100人。之後當局發現有「屋形船」的員工確診等。

日本政府正調查一個計程車行的新年聚會，安排當晚有份出席的人接受病毒檢查。圖為示意圖（Getty）

和歌山縣醫院：感染者升至5人

另一方面，位於和歌山縣淺湯町的「濟生會有田醫院」也成為出現多宗病例的地方。截至2月15日，當局已發現有5名相關人士確診感染新型冠狀病毒，其中包括2名病人、2名醫生及1名確診醫生的妻子。

該縣知事仁坂吉伸在記者會上稱「認為是在院內傳染的」，這是日本國內首次出現院內傳染。新確診感染的住院患者在外科病房住院，與最先確診感染的醫生有過密切接觸。

截至2月15日，停泊在日本橫濱的郵輪「鑽石公主號」有285人確診（AP）

官員：多個病例未知明確感染途徑

但在上述的兩個「感染群」外，當地還有多宗個案未知明確感染途徑，令政府大感棘手。日本厚生勞動相加藤勝信2月15日在記者會上，針對在2月13日以後的國內情況表示，多個病例無法弄清明確的感染途徑，他承認「這與之前狀況不同」，並認為今後國內蔓延將難以避免。

↓↓↓有關世界各地疫情的圖片，請點擊放大觀看：