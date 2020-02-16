美國高官在慕尼黑會議上相繼抨擊中國 中國外長王毅駁斥

當地時間2月15日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）相繼在2020年慕尼黑安全會議上抨擊中國，對此中國外交部長王毅予以了駁斥。

美國國務卿蓬佩奧（右）與美國防長長埃斯珀過去經常發表關於中國的負面言論。（Reuters）

綜合媒體2月15日報道，就在2020年慕尼黑安全會議召開的第二天，美國國務卿蓬佩奧和美國國防部長埃斯珀相繼在會議演講中抨擊中國，對此中國外長王毅在當天隨後的演講中予以了駁斥，而此前一天中美雙方與會人員爭鋒相對的場景也曾出現過。

蓬佩奧在演講中表示，俄羅斯吞併克里米亞、伊朗向外國進行網絡威脅以及中國在南中國海問題上採取的一系列舉動反映出「這些國家正在破壞基於規則的國際體系」並且「西方會贏得最終勝利」。

他指出，關於「西方失勢」的說法並不成立，因為真實的情況是「西方正在走向勝利」，但這裏的西方並非是指西方國家，而是那些採用西方政治模式及觀念的國家，此外關於「北約腦死亡」的說法此前也被嚴重誇大。

埃斯珀在演講中稱「中國對世界秩序構成越來越大的威脅」並且通過從西方竊取技術以及威逼弱小鄰國的手段「不計任何代價地」獲取利益，美方對中方在「錯誤道路上漸行漸遠」以及「對外展示出的侵略姿態」表示擔憂，雖然美方不希望與中方發生衝突，但歐洲以及世界其他地區應對中國構成的威脅予以了解。

此外他還批評中國政策不透明以及中國一些部門在境外日益活躍等，美聯社在報道他的演講時表示，這是迄今為止埃斯珀對中國做出的最為全面的譴責，但對於美國的歐洲盟友們來說，俄羅斯對它們構成的威脅遠高於中國崛起對它們構成的，而五角大樓目前已將軍事安全重心逐漸轉移到了中國。

對此中國外長王毅在15日晚些時候的演講中表示，原則上所有針對中國的指責都是謊言，如果將這些指責用在指責方自己身上，那麼謊言或許能夠成為事實。

王毅指出，這些問題發生的根本原因是有些國家不願看到中國的快速發展與復興，它們不願接受社會主義國家取得成功，而中美最重要的任務是坐在一起並進行認真的對話，為社會制度不同的國家找到一種和睦相處的方式。

此外王毅在題為「跨越東西差異、踐行多邊主義」的演講中呼籲各國應擺脱東西方的劃分並通過踐行多邊主義的方式真正地構建人類命運共同體。

他在演講中還表示，中國未來將同俄羅斯進一步深化戰略協作，同美國繼續探尋和平共處、合作共贏之道，同歐洲全面深化合作。