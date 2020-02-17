美圖阻撓中國取得C919引擎　美媒披露特朗普政府對華新招數

在中美簽署第一階段貿易協議後，美國媒體15日引述不具名消息源稱，美國政府準備阻止一款通用電氣（General Electric）有份研發、運用在中國C919客機的引擎。

綜合媒體2月17日報道，《華爾街日報》和《紐約時報》15日均引述不具名消息源稱，特朗普（Donald Trump）政府考慮阻止通用電氣公司向中國出口LEAP-1C航空發動機，理由是擔心該發動機的技術被中國「逆向仿製」。

2018年2月13日，C919大型客機102架機停放在中國商飛公司上海飛機制造有限公司總裝車間內。（新華社）

《華爾街日報》稱，LEAP-1C發動機由美國通用電氣與法國賽峰集團合資的企業CFM國際研製。中國自主研發的C919客機使用的就是這款引擎，目前已開始試飛，預計將在2021年投入使用。

《紐約時報》稱，通用電氣和其他美國航空企業多年來都被允許向中國出口用於飛機的各類系統，美國政府自2014年以來允許CFM國際向中國出口飛機引擎，最近一次許可頒發是在2019年3月。而是否發放該許可一直由美國商務部審議，但現在突然間變成需要美國政府高層共同決定的大事。

《華爾街日報》稱，通用電氣對此提出反對並表示，發動機的先進製造技術不是那麼容易就能被模仿的，比某些政府官員認為的要難得多。此外，CFM的飛機引擎已向中國出口多年，如果真有所謂「逆向仿製」，那應該已經開始了。

路透社16日稱，除了引擎，美國政府還考慮禁止霍尼韋爾國際公司（Honeywell International Inc.）賣給中國飛機控制系統。

有評論稱，這是美國政府最新升級的貿易保護措施，預計將給通用電氣帶來巨大財務損失。美國欲對飛機零部件的銷售實施新的限制，是中美兩國圍繞貿易和技術展開的最新一場爭奪。如果美國執意禁止飛機引擎出口，中方也有報復手段，例如不從波音公司訂購飛機，轉而選擇歐洲空中巴士（Airbus）。波音生產的飛機中四分之一都賣給中國，目前還深陷危機之中。

2018年12月28日，中國C919國產大型客機103架機在上海浦東國際機場起飛。（新華社）

中國航空問題專家王亞男表示，中國目前沒有大飛機引擎的相應產品，但有研製計劃。如果美國實施這項禁令，中國大飛機的發展進程會放緩。但即使美國不向中國出售該發動機，也不預示中國大飛機永遠沒有發動機，這只是個時間問題。

王亞男認為，美國的禁售會加速國產大飛機發動機研製進程。同時，中國會尋求代替品，從長遠看，美國對中國的禁售並不能讓自己成為贏家。